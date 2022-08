Os futebolistas portugueses Vitinha (PSG) e Gonçalo Inácio (Sporting) estão entre os jovens com mais impacto no futebol mundial, de acordo com o mais recente relatório estatístico do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira.

Vitinha, que surge com a quinta melhor pontuação geral, é o terceiro jovem com mais impacto no seu ano de nascimento, 2000: o ex-FC Porto surge só atrás de Vinícius Júnior e de Sandro Tonali.

Inácio também surge no pódio dos jovens com mais impacto no seu ano de nascimento, 2001, só atrás de Bukayo Saka e de Jurrien Timber.

Nota ainda para Nuno Mendes, do PSG, que é o quinto jovem com maior pontuação entre os nascidos em 2002, com 84,5 pontos, só atrás de Josko Gvardiol, Piero Hincapié, Eduardo Camavinga e Pedri.

