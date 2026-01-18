Num jogo em que as equipas tiveram dificuldades em encontrar as balizas adversárias, o Génova, de Vitinha, foi ao reduto do Parma empatar a zero, na 21.ª jornada da Liga italiana. O avançado português começou a partida a titular e saiu ao minuto 73.

Depois da vitória expressiva frente ao Cagliari (3-0), o Génova procurava somar o segundo triunfo consecutivo na Serie A na deslocação ao reduto do Parma, que se encontrava motivado pelo recente empate diante do Nápoles.

Contudo, num jogo que acabou com apenas cinco remates às balizas, nem mesmo Vitinha, ex-jogador do Sp. Braga, foi capaz de desfazer o nulo. O avançado português continua com dificuldades em marcar esta temporada, somando apenas dois golos em 21 jogos.

O Parma chega aos 23 pontos e ocupa o 13.º lugar na tabela classificativa. Já o Génova segue no 16.º posto da liga italiana com 20 pontos.