O Milan venceu por 2-1 na visita a Génova, no jogo que encerrou a 35.ª jornada da liga italiana, mantendo vivas as hipóteses de apuramento para as competições europeias na próxima época.

Num jogo que não teve golos na primeira parte, os portugueses foram destaque no marcador. Em campo há cerca de um minuto, o avançado Vitinha fez o 1-0 para o Génova ao minuto 61. O antigo jogador do Sporting de Braga, também formado no Águias de Alvite, finalizou de primeira com o pé direito, após cruzamento de Aaron Martín. Foi o seu primeiro golo esta época.

Porém, o Milan deu a volta ao marcador com dois golos em dois minutos. Já com João Félix em campo – entrou ao minuto 70 – foi Rafael Leão (que entrara ao minuto 28 para a saída do lesionado Youssouf Fofana) a empatar o jogo, ao minuto 76. Santiago Giménez cruzou rasteiro na direita, Rafael Leão apanhou a bola na área e rematou para o 1-1, beneficiando ainda de um desvio em Brooke Norton-Cuffy. No minuto seguinte, Morten Frendrup fez autogolo ao tentar evitar o remate de João Félix.

Com este resultado, o Milan passa a somar 57 pontos, no nono lugar. O Génova mantém-se com 39 pontos, no 13.º lugar.