O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou na noite deste domingo na receção ao Internacional, 2-2, em jogo da 25.ª jornada do Brasileirão, o principal campeonato do Brasil.

A equipa visitante chegou à vantagem logo no primeiro minuto de jogo, por Alemão, mas o Corinthians respondeu ainda na primeira parte, dando a volta ao marcador, com golos de Fabián Balbuena (13m) e Yuri Alberto (19m).

Na segunda parte, Alan Patrick fez o 2-2 aos 67 minutos, conferindo o que seria o resultado final.

Com este desfecho, nem Corinthians nem Internacional conseguem ascender ao segundo lugar de forma isolada (o que valeria ultrapassagem ao Flamengo), nem a aproximação ao líder Palmeiras, de Abel Ferreira. O Verdão e o Mengão já tinham empatado nesta ronda. Assim, o Palmeiras acaba por manter distâncias, liderando com 51 pontos, seguido do Flamengo com 44 e Corinthians e Internacional, ambos com 43.

Também na noite deste domingo, à mesma hora, o Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, venceu na deslocação ao Fortaleza por 3-1 e igualou este mesmo adversário, com 30 pontos, na 12.ª posição.

Os golos do Botafogo foram apontados por Carlos Eduardo (19m e 36m) e Marçal (64m). Moisés fez o golo da equipa da casa (70m).