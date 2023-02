O Flamengo, comandado pelo treinador português Vítor Pereira, perdeu na noite de terça-feira frente ao Independiente del Valle, por 1-0, em jogo da primeira mão da Supertaça sul-americana de futebol, em Quito, no Equador.

A formação brasileira não ficou fora da corrida ao troféu, pois recebe a segunda mão no Maracanã dentro de uma semana, mas voltou a perder, como na final da Supertaça brasileira e nas meias-finais do Mundial de clubes.

Um golo do aniversariante central argentino Mateo Carabajal, aos 69 minutos, de cabeça, na sequência de um canto marcado na esquerda por Sarnoza, garantiu o êxito aos equatorianos, que foram superiores na segunda parte.

A primeira metade foi jogada, maioritariamente, longe das balizas e o Flamengo até foi mais perigoso, mas os ex-benfiquistas David Luiz, logo aos cinco minutos, e Gabriel Barbosa, aos 42, perderam os duelos com o guarda-redes Ramírez.

Depois do intervalo, o conjunto da casa tornou-se mais perigoso e, antes do golo, já tinha ameaçado em remates de Sornoza, aos 60 minutos, e de Carabajal, aos 64, num lance idêntico ao que, cinco minutos depois, acabou em golo.

Houve ainda oportunidades para o 2-0 e para o 1-1, mas o resultado não se alterou, num jogo em que Julio Ortiz, do Independiente, foi expulso com vermelho direto aos 89 minutos, depois de ter entrado aos 73, num lance disputado com David Luiz, em que levou a mão à cara do defesa do Flamengo.

A segunda mão da Supertaça sul-americana realiza-se na próxima terça-feira, dia 28, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 locais (00h30 de 1 de março em Portugal Continental).