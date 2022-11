O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou que há um acordo verbal com Vítor Pereira para assumir o comando técnico dos rubro-negros, depois de o português ter saído do Corinthians e de Dorival Júnior ter deixado o cargo no Mengão.

Ao GloboEsporte, no Qatar, à margem do jogo desta segunda-feira entre Brasil e Suíça, Landim ressalvou, contudo, que nada está assinado.

«Eu não posso dizer que não temos tudo alinhavado com o Vítor Pereira. Nós [ndr: direção] estivemos com ele, está tudo encaminhado, mas ainda não está nada assinado. Quem assina sou eu, eu posso dizer que agora não há nada assinado», começou por dizer.

«Pode ser que até ao fim do dia, depois de eu voltar do jogo, que tenha de assinar algo? Até pode, mas eu só digo que está certo quando está assinado. E assinado ainda não está», finalizou.