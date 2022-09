O treinador português Vítor Pereira assumiu, após rever o encontro que terminou com empate a duas bolas ante o Internacional, na noite de domingo, que errou na preparação, nomeadamente na carga de treinos que ditou um maior cansaço nos atletas.

«Esta semana eu fiz uma cagada muito grande. Vou dizer-vos qual foi. Ainda não partilhei isso com ninguém, nem com os meus jogadores: hoje [ndr: segunda-feira], ao rever o jogo, percebi claramente que, com vontade de treinar e melhorar a equipa, tivemos mais dias para treinar. E eu fiz o quê? Treinei na intensidade que gosto de treinar, não durante muito tempo, mas demos uma carga que eles não estavam habituados. Então, chegámos ao jogo cansados, sem capacidade. Tivemos capacidade na primeira parte, mas na segunda não. A responsabilidade é minha», disse o técnico, citado pelo Globo Esporte, durante um painel da Brasil Futebol Expo, no qual esteve outro técnico português, Luís Castro, do Botafogo.

Há pouco mais de meio ano no Corinthians, Vítor Pereira está com a equipa no terceiro lugar do Brasileirão, nas meias-finais da Taça do Brasil e foi eliminado nas meias-finais do Paulistão e nos quartos de final da Libertadores. Repassando aquilo que tem sido a sua aventura no Brasil, Vítor Pereira diz que parece «mais um treinador de resultados do que um treinador virado» para o que mais ama no futebol, a «estética» e «o jogo bem jogado».

«No Brasil não consegui. Não consegui porque tenho um calendário absurdo, um elenco que não é jovem e não tem capacidade de responder de três em três dias. Aparecem lesões às quais eu não estava habituado, com viagens atrás de viagens, que obrigam a quase não ter oportunidade de treinar. E eu gosto muito de treino, adoro o treino, só consigo mudar comportamentos e jogar o jogo que gosto, de pressão total, se treinar e se a minha equipa estiver recuperada», expôs, ainda.