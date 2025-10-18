Vítor Pereira, técnico do Wolverhampton, admitiu alguma frustração pela falta de vitórias mas garantiu que não sente nenhum tipo de pressão vinda do exterior. O treinador português pediu ainda desculpas pelo sucedido no último jogo.

Analisando os últimos três jogos - uma vitória [na Taça da Liga] e dois empates - Vítor Pereira afirma que a equipa está mais perto de vencer para a Liga. Ainda assim, o português não esconde a frustração.

«Para ser honesto, fiquei frustrado porque, se olharmos para os últimos três jogos, não perdemos. Vencemos na Taça da Liga, fomos até ao Tottenham e empatamos. Contra o Brighton, enfrentamos novamente uma equipa forte. Se eu observar o progresso da equipa, percebo que estamos mais competitivos agora, porque estamos muito perto de vencer e não perdemos», analisou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sunderland.

Os Wolves continuam sem vencer na Premier League e estão atualmente na 20.ª e última posição da tabela. Apesar de um arranque negativo, Pereira garante que não sente pressão vinda do exterior.

«Não sinto a pressão do exterior porque não leio nada, não vejo nada e não assisto televisão. Vivo no meu mundo – e o meu mundo é feito de mim e da minha equipa. A única pressão que sinto é aquela que eu próprio coloco sobre mim», começou por referir.

«Sei que podemos fazer melhor porque temos bons jogadores e uma boa equipa. Com o trabalho diário que estamos a realizar, os resultados vão aparecer, sem dúvida», acrescentou.

No último jogo, diante do Brighton, Vítor Pereira foi expulso depois de chutar uma bola em direção ao próprio banco. Agora, mais a frio, o treinador luso admitiu o erro e pediu desculpa pelo sucedido.

«Em primeiro lugar, quero pedir desculpa. Sei que o futebol é emotivo, e eu sou uma pessoa emotiva, mas o meu comportamento não foi adequado. Foi um momento de frustração porque perdemos duas bolas e permitimos contra-ataques perigosos. Chutei uma bola e isso não pode voltar a acontecer. Peço desculpa», concluiu.