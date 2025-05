Vítor Pereira é um dos nomes em destaque nos últimos tempos. Ao serviço do Wolverhampton, o treinador português leva seis vitórias consecutivas e já garantiu a manutenção na Premier League.

Agora, na véspera da visita ao terreno do Manchester City de Pep Guardiola, Vítor Pereira relembrou o último (e único) jogo frente ao técnico espanhol - a derrota do FC Porto contra o Barcelona na Supertaça Europeia (2-0) em 2011.

«Foi fantástica a oportunidade de jogar contra o FC Barcelona, do Guardiola, na Supertaça Europeia, há quase 14 anos. Perdemos, mas lembro-me bem da nossa exibição e de como criámos muitas dificuldades à equipa de Messi, Xavi, Iniesta e Busquets e que era considerada por todos como a melhor do mundo da altura», destacou em declarações à Lusa.

Depois de perder no duelo com o mítico Barcelona de Guardiola, a 26 de agosto de 2011, o treinador português quer reverter a história e triunfar no segundo duelo entre os treinadores ibéricos.

«Será um prazer defrontar novamente Pep Guardiola, treinador que marcou o futebol mundial, mas o meu foco está na minha equipa, no espírito que criámos no clube, na cidade e com os adeptos», atirou.

Vítor Pereira assumiu o comando técnico da equipa em dezembro de 2024 e conseguiu trazer a esperança de volta. Desde que chegou ao clube soma 12 vitórias (entre campeonato e taça), três empates e seis derrotas. Porém, o treinador de 56 anos não quer «relaxamentos».

«Vivemos um bom momento pelo que temos vindo a fazer, mas isso não dá direito a relaxamento e os jogadores sabem disso. Quero que a minha equipa em Manchester jogue com a identidade que temos vindo a criar e que seja competitiva. A nossa época ainda não acabou, queremos a melhor classificação possível», concluiu.

As duas equipas encontram-se esta sexta-feira, em casa do Manchester City, num jogo referente à 35.ª jornada da liga inglesa. O Wolves, 13.º lugar, com 41 pontos, ainda sonha com um lugar europeu, enquanto os citizens, quartos, com 61, procuram subir na classificação.