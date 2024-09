Vítor Pereira continua a fazer uma caminhada fantástica na Arábia e garantiu este fim de semana a subida ao segundo lugar da Liga Saudita, ao vencer em casa o Al Taawon por 1-0.

Num jogo em que Podence ainda não foi opção, por estar lesionado (o português deve ficar de fora mais uma ou duas semanas), valeu um golo de penálti batido pelo avançado Hamdallah, aos 25 minutos, para garantir três importantes pontos para o Al Shabab.

Vítor Pereira apostou de início no neerlandês Hoedt, no colombiano Cuellar e no italiano Bonaventura, para além do marroquino Hamdallah, tendo deixado no banco Ferreira-Carrasco: a estrela da companhia entrou a meia hora do fim, quando o resultado já estava feito.

Desta forma, o Al Shabab continua a bater o pé aos gigantes da Liga Saudita, que beneficiam do apoio do governo ou de empresas privadas, tendo conseguido subir ao segundo lugar, em igualdade com o Al Ittihad e o Al Ettifaq, a apenas três pontos do líder Al Hilal.

Pelo caminho, voltou a ultrapassar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, que nesta altura tem menos um ponto.