O antigo futebolista Joaquín, grande figura da história do Bétis e agora na direção do clube espanhol, explicou a aquisição do avançado Vitor Roque, que foi alvo do Sporting, dizendo até em tom de brincadeira que foi «fácil» negociar o empréstimo com o atleta e com o Barcelona, dada a vontade do jogador.

«Isso foi fácil (risos)», respondeu Joaquín, na noite de terça-feira, no programa “El Partidazo”, da COPE. «Sou mais um elo da cadeia, com Manu Fajardo [ndr: diretor-desportivo], com o diretor-executivo, com o diretor-geral, com o vice-presidente e o presidente. Eu só tento ajudar», referiu de seguida, sobre o seu papel.

Questionado sobre se é enviado às negociações, Joaquín explicou que sim e que esteve com Deco. «Sim, estivemos reunidos com o Barcelona e com o jogador, com Deco», prosseguiu, falando de seguida, mais a fundo, sobre o seu modo de atuação nas negociações e sobre a vontade que Vitor Roque demonstrou em jogar no Bétis.

«Sou claro, sou o que vês, para o bom e para o mau, vou dizer o positivo e o negativo. Creio que o Vitor também ajudou muito, o Vitor tinha claro na hora de dizer queria jogar no Bétis. Ou seja, ajudou muito. E quando falámos com ele, foi o passo em frente para que isto se fizesse. Eu não falo de números, são coisas de outras pessoas. Gosto deste papel [ndr: de negociar], porque creio que estou a fazer o que sinto. Em qualquer reunião, com qualquer futebolista, sinto-me cómodo a explicar o que é o Bétis e o que é Sevilha e o que significa o Bétis para os adeptos do Bétis», afirmou.

«Tenho muita fé [no Vitor Roque] porque, ainda que venha de uma situação complicada pelo que viveu no Barcelona - não jogou muito - gostei da convicção que tinha e o Bétis pode ajudar muito. Pode sentir-se muito identificado, pode ser um grande 9 no Bétis», rematou.