O Astana, próximo adversário do Vitória de Guimarães na Liga Conferência, goleou o Zhetysu por 5-0, este domingo.

Apesar do triunfo na 26.ª e última jornada do campeonato do Cazaquistão, o Astana terminou no segundo lugar.

A jogar em casa, o adversário dos minhotos marcou todos os golos logo na primeira parte, por Geoffrey (7m), Gripshi (18m), Tomsov (25m) e Bartolec (41m), beneficiando também de um autogolo de Tkachenko (31m).

O Astana terminou com 46 pontos, a apenas um do Kairat Almaty, que venceu por 1-0 o Atyrau.

O duelo com o V. Guimarães está marcado para 28 de novembro.