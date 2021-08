Murat Yakin é o novo selecionador da Suíça, confirmou esta segunda-feira a federação de futebol daquele país (SFV).

Yakin, de 46 anos, antigo internacional helvético, sucede a Vladimir Petkovic, que saiu do cargo depois do Euro 2020, tendo rumado ao Bordéus, de França.

Em nota oficial, a SFV refere que «Murat Yakin assinou hoje de manhã um contrato até ao fim da qualificação para o Mundial2022, com opção de renovação». O novo técnico, irmão do também ex-futebolista Hakan Yakin, assume funções no imediato

Na qualificação para o Mundial do Qatar, a Suíça defronta Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, no grupo C, que nesta altura é liderado pelos italianos, com nove pontos em três jogos. Segue-se a Suíça, com seis pontos em dois jogos, a Irlanda do Norte, com um ponto em dois jogos, a Bulgária com um em três e a Lituânia, sem pontos após dois jogos disputados.