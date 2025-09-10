OFICIAL: ex-Benfica Vukotic muda-se para a Grécia
Médio estava sem clube após ter deixado o Boavista e assina pelo OFI Creta
O OFI Creta oficializou, esta quarta-feira, a contratação «a custo zero» de Ilija Vukotic, ex-jogador de Benfica e Boavista, que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.
O médio internacional pela seleção principal de Montenegro representou o Boavista nas últimas quatro temporadas, a primeira delas por empréstimo do Benfica. Realizou 95 encontros pelos axadrezados, tendo marcado quatro golos e feito uma assistência.
Como jogador do Benfica, Vukotic participou em 52 jogos da equipa B e apontou quatro golos e cinco assistências. Também fez nove jogos e marcou um golo pela equipa sub-23 das águias, nunca chegando a fazer qualquer minuto pela equipa principal.
Ilija Vukotic vai atuar no oitavo classificado da Liga grega e finalista da Taça da Grécia da temporada passada. Na presente época, o OFI Creta realizou apenas um jogo, tendo levado de vencido o Panserraikos, por 1-0, numa partida a contar para o campeonato grego.