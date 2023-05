O futebolista brasileiro Walter, ex-FC Porto, é reforço do Pelotas. O clube do município pertencente ao estado do Rio Grande do Sul confirmou, esta quinta-feira, a aquisição do avançado de 33 anos.

Em nota oficial, o Pelotas refere que o atacante chega ao Rio Grande do Sul «na próxima segunda-feira para ser apresentado oficialmente na terça».

Campeão pelo FC Porto em duas ocasiões, Walter jogou nos dragões em 2010/11 e em parte da época 2011/12. Antes dos dragões, destacou-se no Internacional. Passou depois, até 2018, por Cruzeiro, Goiás, Fluminense, At. Paranaense, Atlético Goianiense, Paysandu e CSA, cedido pelos azuis e brancos.

Desde 2020, o Pelotas é agora o décimo clube em cerca de três anos no percurso de Walter. Em 2020, passou novamente pelo Athletico Paranaense. Em 2021, jogou no Vitória, São Caetano e Botafogo de São Paulo. Em 2022, jogou no Santa Cruz, Amazonas FC, Goiânia, teve ainda uma curta passagem pelo futebol de sete no SA Betesporte e, no final do ano civil, assinou pelo Afogados da Ingazeira. Segue-se o Pelotas.