O antigo avançado do FC Porto, Walter, vai continuar a carreira no futebol ao serviço do Rolim de Moura, que se torna o seu 19.º clube da carreira, aos 35 anos.

O atacante brasileiro, que continua a dar mais que falar pelo seu excesso de peso, foi apresentado numa cerimónia que decorreu no último sábado, em Rolim de Moura, interior do estado de Rondônia.

Campeão pelo FC Porto em 2011 e 2012, tendo os dragões sido a sua única aventura fora do Brasil, Walter já representou também Internacional, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Paysandu, CSA, Vitória, São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados da Ingazeira, Pelotas e São Borja.

Walter teve ainda uma passagem pelo futebol de 7, em 2022, no SA Betesporte.

O Rolim de Moura disputa a Série B do Campeonato Rondoniense, que contará apenas com… dois clubes: o Rolim de Moura e o Guaporé. O primeiro jogo é a 10 de setembro e o segundo, em casa do novo clube de Walter, é no dia 13. Os dois clubes já têm acesso garantido ao Rondoniense de 2025.