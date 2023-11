O Paris Saint-Germain informou, esta segunda-feira, que o jovem médio Warren Zaïre-Emery contraiu uma entorse de gravidade média no tornozelo direito ao serviço da seleção.

O jovem gaulês vai continuar em tratamento até às férias de inverno, ou seja, só poderá voltar a jogar no próximo ano.

No último sábado, recorde-se, Zaïre-Emery tornou-se o mais jovem a jogar e a marcar pela França, com 17 anos, oito meses e 10 dias. No momento do golo, pouco depois do primeiro quarto de hora, o médio do PSG foi vítima de uma entrada violenta e teve de ser substituído.

Recorde o momento da lesão: