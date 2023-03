O Watford, onde alinham os portugueses Henrique Araújo e João Ferreira, anunciou esta terça-feira a saída do treinador Slaven Bilic.

Num breve comunicado, os hornets salientam que a equipa venceu apenas um dos últimos oito jogos e referem que «algo novo é necessário rapidamente, enquanto a oportunidade da promoção ainda é uma realidade».

«Com o fim da janela de transferências de janeiro, mudar de treinador é a única opção disponível para dar nova energia para os jogos finais que se aproximam», lê-se ainda.

O técnico croata chegou esta temporada ao Watford e conseguiu 10 vitórias em 26 jogos. Deixa a equipa no nono lugar do Championship, segunda divisão inglesa, com 51 pontos, a quatro dos lugares que dão acesso ao play-off de promoção.

Entretanto, os hornets anunciaram que Chris Wilder vai orientar a equipa até ao final da época. O técnico inglês, de 55 anos, estava sem clube desde que deixou o Middlesbrough, a meio de 2022/23.