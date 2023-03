O antigo futebolista inglês Wayne Rooney, que foi colega de Cristiano Ronaldo no Manchester United, acha que o português «conseguiu o que queria» com a saída do emblema inglês em novembro de 2022, mas sublinha que o que fez em Manchester não deve ser esquecido.

«Penso que o que ele [Ronaldo] fez pelo Manchester United foi muito bom», respondeu Rooney, em declarações à CNN Sports, publicadas esta quinta-feira e quando questionado sobre se a forma como saiu diminuía o seu estatuto no clube de alguma forma.

«E ele ganhou títulos na Premier League, a Liga dos Campeões e marcou muitos golos», acrescentou o antigo avançado, deixando elogios e considerações de relevo para Ronaldo, com quem até teve alguma troca de palavras mais acesa, sobretudo nos últimos meses, com a saída do português do plantel comandado por Erik Ten Hag.

«Penso que, certamente para os fãs, certamente para os jogadores e para os antigos colegas, não vamos esquecer nunca o que ele fez pelo Manchester United. Aos meus olhos, ele vai ser sempre uma lenda do clube e é uma pena que tenha acabado assim desta vez. Mas eu não acho que isso tire nada do seu legado no clube», concluiu.