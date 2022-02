Steve Bruce é o novo treinador do West Bromwich Albion, tendo assinado um contrato válido por 18 meses, isto é, por uma época e meia, confirmou esta quinta-feira o atual sexto classificado do Championship, a II Liga inglesa.

Bruce, inglês de 61 anos, sucede no cargo técnico ao francês Valérien Ismaël, de 46 anos. Volta ao ativo depois de ter saído do Newcastle, algo que aconteceu em outubro e que o próprio Steve Bruce esperava, depois de ter sido anunciado que os magpies tinham sido adquiridos pelo Public Investment Fund, liderado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

O WBA tem 45 pontos no Championship. Está a três do quinto, o Huddersfield, e a 13 do líder Fulham, treinado pelo português Marco Silva.