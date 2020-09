Branislav Ivanovic está de volta à Premier League, aos 36 anos, para defender as cores do West Brom Albion, depois de ter cumprido boa parte da carreira ao serviço do Chelsea e, já nos últimos três anos, no Zenit de São Petersburgo.

O experiente internacional sérvio era uma ambição do treinador Slaven Bilic para reforçar o eixo da defesa do West Brom e não escondeu a satisfação por estar de volta à Premier League. «É a melhor liga do mundo. Preciso de criar desafios a mim próprio e estou pronto para este desafio. Estou mesmo feliz por estar de volta à Premier League», destacou o central depois de ter assinado um contrato válido por uma temporada.

Ivanovic regressa, assim, à liga inglesa, depois de ter ganho quase tudo ao serviço do Chelsea onde foi três vezes campeão, além de ter conquistado uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, três Taças de Inglaterra, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Ivanovic destaca-se ainda como o jogador com mais internacionalizações ao serviço da Sérvia, com 105 jogos, incluindo duas fases finais do Campeonato do Mundo, em 2010, na África do Sul, e 2018, na Rússia.

O treinador Slaven Bilic também manifestou-se satisfeito por poder contar com a experiência do novo número 20 do Albion. «É um grande reforço para nós, para uma equipa que acaba de ser promovida para a Premier League. Já fez de tudo na sua carreira. Vai trazer qualidade e experiência, tanto no relvado como fora dele», destacou o treinador croata.