O futebolista David Luiz vai ser indemnizado em 30 mil reais (cerca de 5 mil euros, mais precisamente 4.888), depois de a justiça brasileira ter condenado a empresa Wemake Construções, por utilizar a imagem do jogador numa campanha a satirizar a derrota por 7-1 do Brasil com a Alemanha, na meia-final do Mundial 2014.

«Só queria dar alegria ao meu povo» era a frase da campanha, acompanhada de uma imagem com o antigo jogador do Benfica, hoje no Arsenal, em lágrimas após a goleada sofrida no Maracanã.

De acordo com a imprensa brasileira, David Luiz, que foi derrotado em primeira instância, processou a Wemake por utilização indevida de imagem e danos morais, ganhando o caso em segunda instância. Os juízes reconheceram que a campanha não podia ter a imagem do jogador sem a autorização do mesmo.