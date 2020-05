Confirmado na quinta-feira o regresso da Premier League para 17 de junho, agora a federação inglesa (FA) remontou o calendário da Taça de Inglaterra, dos quartos de final, que ainda estão por disputar, até à final que já está marcada para 1 de agosto.

Assim, a segunda competição inglesa vai regressar no fim de semana de 27 e 28 de junho, com os jogos dos quartos de final, enquanto as meias-finais ficam marcadas para 11 e 12 de julho. A final de Wembley está prevista para 1 de agosto, por sinal, um sábado.

Mark Bullingham, chefe-executivo da FA, recorda que estas datas estão dependentes das condições de segurança face à pandemia da covid-19.

Recordamos os jogos dos quartos de final

Leicester-Chelsea

Newcastle-Manchester City

Norwich-Manchester United

Sheffield United-Arsenal