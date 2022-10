No primeiro jogo da 12.ª jornada do campeonato alemão, o Werder Bremen recebeu e venceu o Hertha de Berlim, por 1-0.

A partida ficou decidida já em cima do minuto 85, com um cabeceamento na zona de penálti de Niclas Fullkrug, que chegou aos nove golos na Bundesliga na presente temporada e assumiu a liderança da tabela de artilheiros.

O Werder Bremen, que subiu ao principal escalão esta época, pôs fim a uma série de duas derrotas no campeonato e subiu ao sexto lugar, à condição, com 18 pontos. Por sua vez, o Hertha é 13.º, com 11.