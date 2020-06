O antigo futebolista holandês Wesley Sneijder admite, na sua biografia, que teve problemas com o álcool no período em que representou o Real Madrid.

«Era jovem, desfrutei do sucesso e da atenção. Foi a partir desse momento que as coisas começaram a correr mal. Não era droga, mas sim álcool e ‘rock and roll’. Acostumei-me àquilo. Nem me apercebi que a garrafa de vodka se tornou na minha melhor amiga», assume, num excerto publicado esta quarta-feira, pelo Voetbal International.

Sneijder esteve no Real Madrid nas épocas 2007/2008 e 2008/2009, após os espanhóis terem pago 27 milhões de euros ao Ajax, clube no qual fez a formação. Depois, rumou ao Inter de Milão, onde conquistaria, entre outros títulos, a Liga dos Campeões, com o português José Mourinho.

Sneijder lembra ainda os avisos dos compatriotas Arjen Robben e Ruud Van Nistelrooy, com quem se cruzou em Madrid. «Disseram-me que, continuando daquela forma, não duraria muito. Eu estava a jogar bem, mas eles diziam-me que eu poderia fazer ainda melhor», repassou, reconhecendo que a segunda época nos merengues foi «dramática» e sua atitude «indigna».

«Joguei bastante, mas muito pior e menos concentrado. A minha atitude era indigna do Real Madrid. Menti a mim mesmo, convencendo-me de que tudo estava bem e consegui proteger-me graças à minha inteligência futebolística, só que afundei-me fisicamente», relata o holandês de 36 anos, que conquistou uma liga espanhola e uma Supertaça de Espanha pelo Real.