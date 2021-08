Matheus Pereira, depois de ter forçado a saída do West Brom, foi agora apresentado com pompa e circunstância no milionário saudita do Al-Hilal onde vai jogar ao lado do ex-sportinguista Vietto e do ex-portista Marega.

O clube saudita apresentou o antigo jogador do Sporting com um vídeo onde o reforço é mantido incógnito quase até final, antes de ser revelado como uma «estrela» proveniente da Premier League.

A verdade é que a saída de Matheus Pereira do West Brom foi tudo menos pacífica. O jogador começou por manifestar o desejo de sair e o clube respondeu que «nenhum jogador é maior do que o West Brom».

O acordo acabou por ser alcançado e Matheus Pereira acabou por escrever uma sentida mensagem de despedida ao clube que o recebeu em Inglaterra. «Gratidão. É esse o sentimento que tenho pelo clube que me abriu as portas há dois anos. O clube que acreditou em mim, no meu trabalho e me proporcionou os melhores momentos da minha carreira», escreveu o jogador que garante aos adeptos que vai continuar «para sempre azul e branco».