Primeiro por empréstimo do Sporting e agora em definitivo, Matheus Pereira tem sido um dos destaques do West Bromwich Albion no Championship.

O criativo brasileiro já conta com 16 assistências e é o primeiro jogador em cinco anos a conseguir um registo tão alto no segundo escalão do futebol português. O último tinha sido Matt Ritchie, do Bournemouth, na temporada 2014/15, com 17 passes para golo.

A quatro jornadas do fim, o WBA é líder do Championship, com 80 pontos.