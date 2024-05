Michail Antonio tem sido uma das principais figuras do West Ham nas últimas temporadas, mas nem o bom rendimento desportivo evitou que tivesse de lidar com questões do foro mental.

Sem qualquer tipo de receio, o avançado de 34 anos abriu o jogo e revelou que quis até lesionar-se devido aos problemas que estava a enfrentar na temporada passada.

«Comecei terapia porque estava realmente com problemas. Na minha infância, a terapia nunca foi algo que existisse, era coisa para malucos. Mas a terapia mudou a minha vida. Estava com problemas no futebol e a divorciar-me da minha mulher», começou por contar no podcast "High Performance".

«Sou uma pessoa que nunca chora. E quando eu estava a conversar com o terapeuta, comecei a chorar, fiquei lavado em lágrimas. Foi incontrolável. Isso deu-me algum alívio», assumiu.

Antonio revelou ainda que não conseguiu desfrutar da conquista da Liga Conferência, na temporada passada. «A equipa toda saiu, o treinador saiu, alguns rapazes não dormiram durante dias, ficaram bêbados durante dois dias e eu adormeci no autocarro de volta para o hotel.»

«Eu estava mentalmente esgotado por causa de tudo o que estava a acontecer fora do futebol, voltei para o hotel e fui dormir enquanto todos festejavam», reconheceu.

O internacional pela Jamaica confessou que a seca de golos entre dezembro e março deixou-o «esgotado», mas reencontrou os pensamentos positivos quando regressou ao país.

«Andava a rezar para ter uma lesão. Só queria lesionar-me, ter algum tempo livre. Fui para a Jamaica e pensei para mim mesmo: "Tenho 33 anos. Não me posso dar ao luxo de agir desta maneira, caso contrário não vou conseguir outro contrato"», contou ainda.