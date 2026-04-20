Nuno Espírito Santo ganha mais um ponto na difícil luta pela manutenção do West Ham. A equipa de Londres travou uma curta deslocação ao reduto do Crystal Palace para segurar um ponto.

Um ponto que será mais útil ao West Ham, em 17.º lugar, do que o 13.º Palace. Foi um jogo com poucas grandes oportunidades de golo, em que o equilíbrio reinou, terminando 0-0. Mateus Fernandes e Pablo Felipe foram titulares pelos 'Hammers'.

O empate teve, no entanto, um efeito indesejado para o Wolverhampton - condenou matematicamente a equipa à inevitável despromoção à segunda divisão. Com 17 pontos, já não poderão alcançar a 17.ª posição ocupada pelo West Ham.

A equipa de José Sá, Rodrigo Gomes e Toti Gomes regressa à segunda divisão oito anos depois. Subiu nesse ano com... Nuno Espírito Santo ao leme.

Em breve deverá seguir-se o Burnley, que tem apenas 20 pontos. Restam cinco jornadas para o fim do campeonato inglês.