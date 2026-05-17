No norte de Inglaterra, em casa do Newcastle, o West Ham perdeu uma oportunidade de ouro de lutar pela manutenção na Premier League. A equipa londrina foi batida por 3-1, sem dar grande resposta aos comandados de Eddie Howe.

Mateus Fernandes foi titular na equipa de Nuno Espírito Santo, Pablo Felipe foi lançado na segunda parte. O Newcastle desenhou cedo a vantagem com dois golos nos primeiros 20 minutos. Nick Woltemade marcou aos 14m e quebrou um jejum que durava desde 14 de fevereiro.

William Osula fez o 2-0 aos 19 minutos e Nuno Espírito Santo reagiu prontamente, rendendo o defesa Todibo por um avançado (Taty Castellanos), aos 26 minutos.

Já após uma lesão do italiano Sandro Tonali no início da segunda parte, William Osula fez o 3-0 e assinou o bis, aos 65 minutos. Taty Castellanos reduziu pelo West Ham com um verdadeiro golaço, mas não chegou.

Nota ainda para a ovação do St. James's Park a Kieran Trippier, que encerra um ciclo de cinco anos no clube.

O West Ham soma 36 pontos, na 18.ª posição, a dois do Tottenham, que ainda não jogou nesta jornada. Visita o Chelsea na terça-feira. Se os 'Spurs' vencerem, a discussão pela manutenção termina.