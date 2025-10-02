Nuno Espírito Santo, novo treinador do West Ham, deu uma conferência de imprensa de antevisão ao próximo duelo da Liga inglesa, com o Arsenal. É a primeira conferência do técnico português no seu novo clube.

Os primeiros dias de trabalho, que já contaram com um empate fora de casa com o Everton, têm sido «árduos», segundo o treinador. «Trabalho árduo. Todos no clube estão a fazer um esforço para ajudar, para criar conhecimento comum e ligações. Temos procurado informações sobre os jogadores para conhecê-los melhor», explicou aos jornalistas.

«A principal preocupação é competir. É a principal mensagem que temos passado. Temos de competir. Temos de ser agressivos, temos de ser corajosos, à maneira do West Ham. Vamos tentar», acrescentou o técnico.

«Hoje trabalhámos com 22 jogadores e amanhã tomaremos as decisões. Vamos esperar para ver. Com exceção do George [Earthy], todos os jogadores estão disponíveis. Acabámos de ter uma reunião com o departamento médico. Infelizmente, serão necessárias quatro a seis semanas de recuperação para ele. Os jovens são muito importantes para nós», disse.

Nuno também não vai poder contar com Tomas Soucek, capitão de equipa, por suspensão. Por outro lado, Jean-Clair Todibo, ex-Benfica, e Aaron Wan-Bissaka, ex-Manchester United, regressaram há poucos dias de lesão.

O treinador português tem já um duelo importante pela frente, num dérbi londrino. West Ham recebe o Arsenal de Mikel Arteta no sábado, pelas 15 horas.