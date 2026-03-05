Em duelo de portugueses na 29.ª jornada da Premier League que terminou com a vitória de Nuno Espírito Santo frente ao Fulham, de Marco Silva, por 1-0, o treinador dos «hammers» deixou rasgados elogios a Mateus Fernandes.

Em declarações à DAZN Portugal, o técnico de 52 anos refere que o médio tem «muita qualidade», embora relembre que o ex-Sporting ainda tem «muitas coisas a melhorar», fruto da juventude.

«O Mateus está a fazer uma grande época. É um jogador que assume o peso da equipa, tem personalidade, tem caráter, tem muita qualidade e um talento incrível. Tem muitas coisas a melhorar, porque ainda é muito novo, mas é um prazer poder ajudá-lo na sua carreira e o que ele está a fazer pela equipa… não tenho palavras», confessa.

Esta temporada, recorde-se, Mateus Fernandes soma três golos e três assistências nos 27 jogos que já realizou pelo West Ham.

Assista às declarações de Nuno Espírito Santo: