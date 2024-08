O West Ham anunciou, esta terça-feira, a contratação de Guido Rodríguez.

O médio internacional argentino chega a custo zero aos «hmmers», depois de ter terminado contrato com o Betis, onde passou as últimas quatro temporadas e meia.

Guido Rodríguez, que chegou a ser associado a uma mudança para o Barcelona, fez 29 jogos na última época (dois golos e uma assistência). O jogador de 30 anos também já passou por River Plate, Defensa y Justicia, Club Tijuana e América.