Alguns adeptos associados ao AZ Alkmaar dirigiram-se esta quinta-feira, no final do jogo frente ao West Ham, à zona da bancada principal onde estavam cerca de 200 adeptos da equipa londrina, numa ação que originou alguns confrontos.

De acordo com a imprensa neerlandesa, como o De Telegraaf, ou a inglesa, a exemplo do Daily Mail, adeptos da equipa neerlandesa atacaram a secção onde estavam desde amigos a familiares dos jogadores do West Ham, passando por demais convidados, gerando tumultos.

A imprensa dos dois países relata mesmo que houve socos e vários golpes no meio da confusão, que teve resposta por parte de alguns jogadores do West Ham, em defesa dos seus adeptos. O De Telegraaf escreve que Tomas Soucek foi dos mais exaltados após as ações dos adeptos neerlandeses, mas também Jarrod Bowen, Declan Rice, Said Benrahma e outros intervieram para tentar acalmar os ânimos e a confusão. Michail Antonio também saltou os placards publicitários depois do início da violência.

Ao local chegaram entretanto a polícia e os comissários para evitar males maiores e tudo acalmou ao fim de cerca de dez minutos, enquanto, segundo o De Telegraaf, vários adeptos do AZ mostraram, assobiando, a sua insatisfação com as cenas.

Imagens captadas no Estádio AFAS mostram os momentos dos confrontos.

O West Ham venceu por 1-0 no jogo da segunda mão e garantiu o apuramento para a final da Liga Conferência.