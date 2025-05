Os futebolistas Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Vladimír Coufal e Danny Ings, em fim de contrato com o West Ham, vão deixar o clube inglês no fim da época, confirmaram os hammers, esta sexta-feira, em comunicado.

«Eles vão partir no final da temporada, com todo o nosso carinho e reconhecimento pelas suas contribuições durante um período que trouxe sucessos memoráveis», refere o West Ham, em nota no seu sítio oficial.

O polaco Fabiański, de 40 anos, os laterais Cresswell (inglês) e Coufal (checo), de 35 e 32 anos, respetivamente, e o avançado inglês Danny Ings, de 32 anos, contribuíram para a conquista da edição 2022/23 da Liga Conferência.

Todos vão ser homenageados «nas próximas semanas», com o West Ham a salientar o que vai ser uma «despedida calorosa» na 37.ª e penúltima jornada da Premier League, na receção ao Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, agendada para 18 de maio (14:15).