Enquanto se preparava para a apresentação e se equipava com o uniforme do Leeds, onde se juntou no mercado de inverno, Weston McKennie partilhou uma história engraçada que viveu com Cristiano Ronaldo nos tempos em que os dois dividiram balneário na Juventus.

«Tenho uma história com o Ronaldo. Ele estava a receber uma massagem, eu passei por ele e disse: 'Meu Deus, os teus pés parecem horríveis!' Ele respondeu: 'Meu amigo, estes pés valem mil milhões de euros'. E eu disse: 'Tens razão, respeito'», contou às gargalhadas o internacional norte-americano.

Ora veja: