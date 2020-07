O Wigan Athletic aplicou, esta terça-feira, um resultado histórico ao Hull City, goleando os tigers por 8-0, em jogo da 44.ª e antepenúltima jornada da segunda liga inglesa, o Championship.

Dowell, com um hat-trick, foi a grande figura de um jogo que, ao intervalo, já registava um… 7-0 no marcador. Naismith abriu a contagem aos dois minutos, Moore marcou aos 27 e aos 40 minutos e Dowell aos 32, 37 e 65. Pelo meio, Williams assinou o sétimo golo da equipa, em cima do intervalo (45+1m).

O Hull City viu igualada a pior derrota da sua história nos campeonatos em Inglaterra, registo que já tinha 109 anos: fora ante o Wolverhampton, em 1911.

Por outro lado, o Wigan tornou-se na primeira equipa em quase 33 anos, desde que o Manchester City goleou o Huddersfield por 10-1 em novembro de 1987, a marcar oito ou mais golos num só jogo da segunda divisão inglesa.

Uma goleada que deixa os Latics mais tranquilos na tabela, no 13.º lugar, com 57 pontos. O Hull, que em 2017 estava na Premier League, continua em zona de descida à League One.

Nos outros dois jogos desta tarde, o Reading, sem Lucas João, perdeu na receção ao Middlesbrough, por 2-1. O West Bromwich, de Matheus Pereira e Krovinovic, empatou na receção ao Fulham de Ivan Cavaleiro (0-0). Um resultado que agrada ao líder Leeds United, que tem 84 pontos e menos um jogo que o WBA, segundo com 82 e agora mais um jogo. A equipa de Bielsa pode já garantir a subida direta à Premier League se fizer um melhor resultado ante o Barnsley na quinta-feira do que o Brentford (3.º com 78) ante o Preston. O Fulham é quarto, com 77.