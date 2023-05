O Wigan Athletic vai começar a época 2023/24 na League One, o terceiro escalão do futebol inglês, com menos oito pontos, devido a falhas no pagamento de salários.

A English Football League (EFL) confirmou, esta sexta-feira, a punição de mais quatro pontos ao Wigan, depois de o clube ter sido castigado inicialmente em quatro pontos na última semana, devido a atraso nos pagamentos de março e maio.

Uma comissão independente exigiu que o clube conseguisse garantias de fundos correspondentes a 125 por cento da folha salarial do clube até quarta-feira, algo que não aconteceu e que resultou, por isso, no dobrar do castigo ao nível de pontos para 2023/24.

«Na sequência da falha em garantir que uma quantia igual a 125 por cento da folha de pagamentos mensal do clube fosse depositada numa conta designada do clube até quarta-feira, 24 de maio, conforme ordem de uma Comissão Disciplinar Independente, foram deduzidos mais quatro pontos ao Wigan Athletic Football Club, que agora vai começar a época 2023/24 com menos oito pontos», lê-se no comunicado da EFL.

«Isto segue-se a uma sanção inicial de quatro pontos, depois de falhas no pagamento atempado aos jogadores em março de 2023 e em maio de 2023», refere ainda a EFL, notando que, depois de quarta-feira, prazo limite, «passou as últimas 48 horas em diálogo com o clube na tentativa de encontrar um resultado positivo para a questão, mas às 09h00 desta sexta-feira os fundos exigidos não foram depositados».

Em nota oficial após conhecer o castigo, o Wigan mostrou-se «extremamente desapontado com esta última decisão», diz que «foi muito transparente com a EFL» e vai «considerar todas as opções em aberto, incluindo ações legais em resposta a isto».