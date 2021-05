O Betis bateu o Granada por 2-1, no fecho da 35.ª jornada da Liga espanhola, e aproveitou a derrota caseira do Villarreal para subir ao sexto lugar.



Com William Carvalho de início, os andaluzes tiveram em Borja Iglesias a principal figura. O avançado abriu o marcador aos 39 minutos e deu o triunfo ao conjunto de Pellegrini com novo golo aos 87 minutos, anulando o tento de Machis aos 66 minutos.



Refira-se que Domingos Duarte foi titular e saiu lesionado aos 76 minutos enquanto Rui Silva e Domingos Duarte não saíram do banco de suplentes.



Com esta vitória o Betis chegou aos 54 pontos e é o novo sexto classificado da Liga espanhola, a dois da Real Sociedad, quinta colocada. Por sua vez, o Granada é 10.º com 45 pontos.