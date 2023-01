Vai haver um novo campeão na Taça do Rei de Espanha em 2022/23. O Betis, atual detentor do título, foi afastado esta quarta-feira nos oitavos de final, ao perder na receção ao Osasuna, no desempate por penáltis (2-4), depois do 1-1 no final do tempo regulamentar e do 2-2 após prolongamento.

Com o português William Carvalho no onze inicial, o Betis chegou à vantagem já na segunda parte e com um golo do internacional português, aos 62 minutos. Contudo, um golo de David Garcia, na compensação (90+1m), arrastou as decisões para prolongamento, no qual Sabaly deu nova vantagem ao Betis (103m), mas Ruben Garcia fez novo empate aos 106 minutos, com o 2-2.

Nas grandes penalidades, o Osasuna, que começou a bater, precisou apenas de quatro pontapés – todos certeiros – enquanto o Betis marcou os primeiros dois, mas não concretizou os dois seguintes, o que ditou o afastamento.

Já o Valência, com o português André Almeida a titular, apurou-se para os quartos de final ao golear na visita ao Sp. Gijón, por 4-0, com dois golos de Edinson Cavani (10m e 39m), um de Justin Kluivert (21m) e um de Samuel Lino (64m).

O Athletic Bilbao venceu na receção ao Espanhol, por 1-0, com um golo de Oscar de Marcos (27m), garantindo também o apuramento.

O Atlético de Madrid também garantiu a qualificação, ao vencer na visita ao Levante, por 2-0, com golos de Álvaro Morata (54m) e Marcos Llorente (90+1m).

As quatro equipas juntam-se a Real Sociedad e Sevilha, que se tinham apurado na terça-feira.

Na quinta-feira, há um AD Ceuta-Barcelona e um Villarreal-Real Madrid, para fechar a eliminatória.