O jogador que agrediu um árbitro de forma violenta num jogo da segunda divisão do campeonato gaúcho foi agora suspenso pela Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva por dois anos.

No incidente, registado no passado dia 4, William Ribeiro perdeu a cabeça depois de ver um cartão amarelo e agrediu selvaticamente o árbitro Rodrigo Crivellaro com socos e pontapés.

O árbitro acabou por perder os sentidos e foi transportado de urgência para o hospital, enquanto o jogador de 30 anos foi detido e conduzido à esquadra, saindo no dia seguinte em liberdade condicional, estando agora a aguardar a data do julgamento criminal.

O árbitro também acabou por ter alta no dia seguinte, deixando o hospital de cadeira de rodas e com um colar cervical, com uma recuperação estimada em, pelo menos, três meses, ficando ainda em aberto a possibilidade de ser submetido a uma cirurgia.

William Ribeiro, que entretanto foi despedido do São Paulo de Rio Grande do Sul, já se manifestou, entretanto, arrependido, dizendo que teve um «apagão». «Aconteceram várias situações dentro de campo que muitas vezes não se sabe. Estou muito arrependido, tive um apagão e reagi daquela forma. Não sei explicar o que me deu. Até já estou a procurar acompanhamento psicológico», referiu citado pela imprensa brasileira.