A apresentação de Willian Arão como reforço do Fenerbahçe ficou marcada por um momento insólito.

O médio brasileiro preparava-se para responder a uma pergunta de um jornalista quando, devido à força do vento, o painel publicitário caiu, embora os rápidos reflexos do jogador e de quem estava ao seu redor tenham evitado males maiores.

«Conheço muito bem o Jorge Jesus e sei o que ele espera dos jogadores. Exige sempre alta concentração», afirmou Arão durante a iniciativa, projetando o reencontro com o treinador português, com quem estabeleceu uma forte ligação no Flamengo.

O momento em que o painel publicitário quase caiu sobre Arão: