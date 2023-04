O futebolista brasileiro Willian Arão pediu desculpa e esclareceu a sugestão que fez sobre Jorge Jesus ser um bom nome para a seleção do Brasil, garantindo que quer que o técnico português fique «muito tempo» no Fenerbahçe, para que sejam atingidos os «objetivos» coletivos.

«Eu dei uma entrevista e interpretaram-me de uma maneira errada. Fizeram-me uma pergunta, se o mister fosse escolhido para ser o próximo treinador da seleção e eu respondi. Mas a minha vontade, quero deixar claro, é que ele fique aqui e permaneça aqui muito tempo e que consigamos os nossos objetivos, que é sermos campeões da Liga e da Taça este ano. Quero deixar claro, para que não me interpretem mal, ou se traduziram errado, mas também peço desculpa se me entenderam de forma errada», referiu, em declarações ao canal ASpor, após a vitória do Fenerbahçe sobre o Kayserispor, por 4-1, na quinta-feira, nos quartos de final da Taça da Turquia.

Nos últimos dias, em declarações ao podcast Continente ESPN, Arão disse que Jesus seria um «bom nome» para a seleção brasileira. Porém, as declarações do médio não caíram bem na Turquia, sendo entendidas como se Arão defendesse a saída de Jesus no imediato.

O médio entrou a meio da segunda parte no jogo frente ao Kayserispor e ouviu mesmo alguns apupos vindos das bancadas.

«Ele é um grande treinador. Obviamente há outros grandes nomes a serem veiculados, mas sei da capacidade dele e sei que daria muito à nossa seleção e ao nosso país. É um estilo de jogo que combina com a seleção. Acredito que seria um bom nome se fosse escolhido e, com certeza, teria muito sucesso», disse, à ESPN.

Já depois do esclarecimento ao canal ASpor, no rescaldo do Fenerbahçe-Kayserispor, Arão reforçou a sua ideia através das redes sociais, no Twitter. «Gostaria de deixar claro que, na entrevista que dei para um canal no Brasil, que apenas respondi a uma pergunta que me foi feita. O meu desejo é que o nosso professor fique connosco por muitos anos para, juntos, alcançarmos todos os nossos objetivos este ano e nos próximos», vincou.