O futebolista do Fenerbahçe, o brasileiro Willian Arão, treinado pelo português Jorge Jesus, falou esta segunda-feira de uma situação «devastadora» na Turquia, na sequência do tremor de terra no sudeste do país, de madrugada.

Arão, médio de 30 anos, assumiu que é «uma tragédia sem precedentes», num dia em que o Fenerbahçe viu o seu jogo, para o campeonato, ser adiado.

«Os turcos [estão] a receber - e nós também – de uma forma devastadora, é uma tragédia sem precedentes. Eles são muito patriotas. Estão todos mobilizados para tentar ajudar, para tentar prestar serviço de alguma forma. Companheiros nossos de trabalho também estão soterrados, as suas famílias também, é uma tragédia imensa. Infelizmente o clima também não tem ajudado neste momento, porque em algumas partes ainda há neve, muito frio, isso também dificulta um pouco, mas é um clima de luto mesmo, muita tristeza», disse Arão, nas últimas horas, em declarações à GloboNews, do Brasil.

Arão disse que não se sentiu o tremor em Istambul e referiu ainda que procurou tranquilizar a sua família. «Eu não senti, nós não sentimos o tremor aqui em Istambul. Depois de saber, tranquilizei a família, perguntei como a minha família aqui em Istambul estava, porque como tínhamos jogo, eu estava concentrado [com a equipa]. Depois também falei com os meus irmãos, com o meu pai, a dizer que estava tudo bem», referiu Arão.