O futebolista brasileiro Willian José é reforço do Betis, em definitivo, até 2026, depois de ter jogado no emblema de Sevilha, em 2021/22, por empréstimo da Real Sociedad. Os dois emblemas comunicaram o acordo esta sexta-feira.

O avançado de 30 anos fez dez golos em 44 jogos pelo Bétis na temporada que agora termina, tendo ajudado o clube à conquista da Taça do Rei de Espanha.

Willian José termina assim a ligação com a Real Sociedad, que durava desde 2016. Antes do Betis, o brasileiro já tinha sido cedido ao Wolverhampton, na segunda metade da época 2020/21.

Depois de ter começado como sénior no Brasil, no Grémio Barueri, Willian passou por São Paulo, Grémio e Santos antes de chegar ao futebol europeu pela porta do Real Madrid, em 2013/2014. Jogou ainda no Saragoça e no Las Palmas.