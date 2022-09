Willian deixou o Corinthians no mercado de verão para regressar a Inglaterra e assinou pelo Fulham, orientado por Marco Silva. Aos 34 anos, o extremo assume que a falta de segurança foi decisiva para deixar o Brasil.

«A situação no Brasil ficou difícil quando perdemos alguns jogos. Num jogo, não tive o melhor desempenho e as pessoas começaram a ir para as redes sociais e atacaram a minha família. A partir dali, comecei a pensar em deixar o Corinthians e voltar para Inglaterra. Tenho amigos aqui, jogadores com quem joguei, e diziam-me para voltar. E também sabia que a Premier League é a melhor liga do mundo», reconheceu em entrevista ao The Athletic.

«No último ano no Brasil, pensei muito: 'quero viver aqui ou em Inglaterra?'. Não tenho dúvidas disso agora, quero viver em Londres. A minha família adora, eu adoro. Tenho amigos cá e Londres é a minha casa. É o lugar onde amo estar. Tenho tudo aqui. Como família, sentimos que podemos aproveitar a vida aqui. Se tens um mau resultado, isso não vai trazer um mau impacto para a tua vida pessoal. No Brasil, se perdes um jogo, não podes sair de casa, nem ir a um restaurante. Esta é a diferença», frisou.

Willian, que tem em mente tornar-se empresário de jogadores quando pendurar as chuteiras, já cumpriu duas partidas e anotou uma assistência ao serviço do Fulham. No currículo, conta ainda com passagens pela Ucrânia e Rússia.