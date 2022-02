O Alanyaspor, clube onde jogam os portugueses Marafona, João Novais e Candeias e também o luso-angolano Wilson Eduardo, apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final da Taça da Turquia, ao vencer o Adana Demirspor, no desempate por penáltis (4-2), após o 1-1 verificado no final dos 90 e dos 120 minutos.

Com Marafona a titular na baliza do Alanyaspor, este foi um jogo em que os nomes portugueses tiveram rótulo de decisão no desfecho.

Assistido pelo ex-Sporting Cristián Borja, agora cedido ao Alanyaspor pelo Sp. Braga, Wilson Eduardo fez o 1-0 para a equipa da casa aos 22 minutos de jogo. Contudo, ainda na primeira parte, Erhun Oztumer fez o 1-1, aos 38 minutos.

Candeias entrou para a segunda parte e João Novais entrou aos 62 minutos, num jogo cujo resultado não mais se alterou, quer no tempo regulamentar, quer no necessário prolongamento, que teve uma grande desperdiçada pela equipa da casa, por Bekiroglu, aos 114 minutos.

O jogo seguiu depois para o desempate por penáltis e Wilson Eduardo, Candeias e Akbaba marcaram em três das primeiras quatro tentativas do Alanyaspor, que só não concretizou por Milunovic. Já o Adana só concretizou dois dos primeiros quatro pontapés e, com 3-2 à entrada para a quinta ronda de penáltis, João Novais não desperdiçou a oportunidade de selar o apuramento.

No outro jogo do dia, o Besiktas apurou-se ao eliminar o Goztepe, também no desempate por penáltis (3-1), depois do nulo no final do prolongamento.

Estas duas equipas juntam-se ao Gaziantep, Karagumruk, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor e Trabzonspor nas oito equipas que seguem para os quartos de final.