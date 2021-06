A próxima edição da Supertaça Europeia de futebol, entre o Chelsea e o Villarreal, vai ser jogada em Belfast a 11 de agosto, anunciou esta quinta-feira a Federação de Futebol da Irlanda do Norte (IFA).

«Temos estado em contacto próximo com os nossos parceiros na UEFA e, na sequência das discussões, estamos satisfeitos por eles terem confirmado que o jogo vai ser em Belfast», disse, em comunicado, o diretor-executivo da IFA, Patrick Nelson.

O duelo entre ingleses e espanhóis, respetivamente os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, vai ser no Windsor Park, casa da seleção da Irlanda do Norte.

Segundo a IFA, informações sobre presença de público e venda de bilhetes vão ser anunciados «mais à frente».

O Chelsea foi campeão europeu pela segunda vez na sua história após ter vencido a final da Liga dos Campeões ante o Manchester City, no Porto, a 29 de maio. Já o Villarreal triunfou na Liga Europa na final contra o Manchester United, a 26 de maio: depois do 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento, venceu por 11-10 no desempate por grandes penalidades.