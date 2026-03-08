O Wolfsburgo anunciou, este domingo, a contratação de Dieter Hecking para o comando técnico do clube. O treinador de 61 anos sucede, recorde-se, a Daniel Bauer.

Dieter Hecking já tinha orientado o emblema alemão entre 2012 e 2016. Na primeira passagem pelo clube conquistou uma Taça da Alemanha, em 2015, no mesmo ano em que atingiu o segundo lugar, atrás do líder Bayern. 

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Pirmin Schwegler, diretor desportivo, salientou a experiência de Dieter Hecking.

«Dieter Hecking traz exatamente a experiência de que precisamos na situação atual. Ele conhece muito bem o clube, o ambiente e as exigências da Bundesliga. Estamos convencidos de que, com a sua calma, experiência e visão clara, ele dará à equipa a estabilidade necessária para alcançarmos o nosso objetivo comum de permanecer na liga», disse.

Atualmente, recorde-se, o Wolfsburgo encontra-se na zona de despromoção, no 17.º lugar, com 20 pontos

