Agora empresário, João Lapa trabalhou alguns anos como preparador físico ao mais alto nível, com uma longa passagem pelo Wolverhampton, na equipa técnica de Nuno Espírito Santo.

Em entrevista ao podcast Final Cut, Lapa recordou um dos momentos mais arrepiantes que viveu na carreira: a lesão de Raúl Jiménez na cabeça, num encontro dos wolves frente ao Arsenal. O antigo avançado do Benfica chocou com David Luiz, também ele ex-jogador das águias.

«Foi dos momentos mais arrepiantes que eu já vivi. Isto foi em plena pandemia da covid-19 e não havia ninguém nos estádios. A cabeçada do David Luiz no Raúl… lembro-me de estar no estádio e parecia que tinha ouvido um coco a rachar. Ouviu-se um barulho altamente arrepiante», disse.

«Foi mesmo um momento de stress e de preocupação, porque assustou muito. Depois acompanhei a parte da reabilitação do Raúl. Fiz bastantes trabalhos com ele. Uma das imagens que tenho é da primeira vez que ele foi campo, foi para dar uma volta no campo e ficava tonto», acrescentou.

João Lapa comentou ainda a alta intensidade com que se vive o futebol inglês: «Quando terminou a época no Championship, eu estava exausto. Na Premier League ou dás ao pedal, ou a competição atropela-te.»